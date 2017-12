Georgina (23): Zielsgelukkig met Ronaldo en de baby

Alana Martina is zijn eerste kind met Georgina. ,,De kinderen zijn ons grootste geluk. Het is een hele bijzondere tijd voor ons allemaal", aldus de kersverse moeder tegen Hello Magazine. ,,Toen ik thuis kwam uit het ziekenhuis, had Cristiano een surprise etentje voor mij georganiseerd, met onze families en beste vrienden. Ik voelde me echt de meest gelukkige vrouw op aarde. We vullen elkaar zo goed aan, ik heb de liefde van mijn leven gevonden. Met hem naast me, kan ik de hele wereld aan. Er wordt van me gehouden en voor me gezorgd. Liefde overwint alles.''