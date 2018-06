Georgina ontmoet jeugdidool en Marco kopje onder

UpdateKorte updates van de sterren op social media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrity's. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Als jong meisje heeft Georgina Verbaan ongetwijfeld vaak geprobeerd om Woody Woodpecker te imiteren. Vandaag mocht ze de presentator ontmoeten die haar even terugbracht naar dat jeugdsentiment, Han Peekel, de presentator van Wordt Vervolgd.

'Miep miep pjjjjjieuw!' Eindelijk Han Peekel ontmoet. Wat een lieve man. 👍🏾 Een foto die is geplaatst door null (@gverbaan) op 4 Jun 2018 om 7:01 PDT

Doutzen Kroes' dochter Myllena Mae (bijna 4) in een topmodel in de dop, laat haar moeder zien op een Polaroid. Haar mooie krullenbos is in strakke boxer braids gevlochten.

♥️ #polaroid Een foto die is geplaatst door null (@doutzen) op 4 Jun 2018 om 7:40 PDT

Ook Yolanthe Cabau fotografeert niets liever dan haar zoontje Xess Xava (2). Een beetje spelen op het strand en haar dag kan niet meer stuk.

These moments 😍 Een foto die is geplaatst door null (@yolanthecabau) op 4 Jun 2018 om 8:01 PDT

Hoe Marco Borsato ontspant? Nou, meters diep onder water in het idyllisch blauwe water van Curacao.

Nothing beats the feeling of being underwater #scubadiving #diving #oceanreef Een foto die is geplaatst door null (@borsato) op 4 Jun 2018 om 9:35 PDT

Roel van Velzen kijkt ietwat woest naar de camera om uit te leggen dat hij rustig lijkt, maar keihard werkt.

Ik lijk misschien rustig, maar ben keihard aan het werk. #Workmode Een foto die is geplaatst door null (@vanvelzenmusic) op 4 Jun 2018 om 3:52 PDT

Op haar eerste werkdag na haar zwangerschapsverlof liep Chantal Janzen collegablondine Britt Dekker tegen het lijf. Chantal beviel twee maanden geleden van zoontje Bobby.

M’n eerste werkdag na mn verlof is leuk, want ik ben met deze lieve @brittdekker92 💗 Een foto die is geplaatst door null (@) op 4 Jun 2018 om 2:33 PDT

Komediant Jörgen Raymann had vandaag zo'n haast om naar zijn werk te gaan dat hij waarschijnlijk het ontbijt vergat en wat calorietjes moest inslaan bij een benzinepomp.

Ff racen naar het werk!! Afkoopsom voor de skowtu's ligt klaar!! 😂😂 #tjuku #raymannislaat Een foto die is geplaatst door null (@jorgenraymann) op 4 Jun 2018 om 3:34 PDT

Danser-choreograaf Timor Steffens geniet van een kop cappuccino in dé tuintrend van 2018: een verende hangstoel van rotan.

ɪғ ᴇᴀᴄʜ ᴅᴀʏ ɪs ɢɪғᴛ, ɪ'ᴅ ʟɪᴋᴇ ᴛᴏ ᴋɴᴏᴡ ᴡʜᴇʀᴇ ɪ ᴄᴀɴ ʀᴇᴛᴜʀɴ ᴍᴏɴᴅᴀʏ🤣😝...ᴊᴜsᴛ ᴋɪᴅᴅɪɴɢ, ʜᴀᴠᴇ ɢʀᴇᴀᴛ sᴛᴀʀᴛ ᴏғ ʏᴏᴜʀ ᴡᴇᴇᴋ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ! . . . #monday #coffee #stillnotamorningperson #startoftheweek Een foto die is geplaatst door null (@timorworld) op 4 Jun 2018 om 0:02 PDT

Actrice Marly van der Velden en haar man sliepen afgelopen weekend in het superdeluxe hotel Huis ter Duin is Noordwijk en daar werd het, getuige de wallen onder hun ogen, een tikkeltje laat.

We wilden even een leuke foto maken met z’n tweeën, maar we hebben wallen tot aan onze knieën dus het is deze geworden. #facelift #baby #huisterduin #liefde #houvanhem @mikemeijer23 @huisterduin Een foto die is geplaatst door null (@marlyvd) op 3 Jun 2018 om 12:10 PDT

Dave Mantel is amper hersteld van een galblaasoperatie of hij is alweer druk met andere verplichtingen zoals samen met zijn vriendin verhuizen naar een nieuwe woning.

Winston Gerschtanowitz moest keihard lachen om de spreuk van de sportschool waar hij traint. 'Als je niet houdt van de resultaten, dan geven we je je oude lichaam weer terug'.

Great quote by Guy 😳@3sixty5 Een foto die is geplaatst door null (@winstongerschtanowitz) op 3 Jun 2018 om 23:31 PDT

Actrice Pip Pellens rookte op een terrasje in Blaricum een behoorlijk dikke sigaar. Of ze de 'Havana' echt pafte, is onduidelijk. Het kan natuurlijk ook om een rokertje voor alleen de foto gaan.

Just before the smoke came into my eyes! 📸 @pim_wessels #ilfordfp4 #af35m #analogphotography #blackandwhite Een foto die is geplaatst door null (@pippellens) op 3 Jun 2018 om 23:23 PDT

Daphne Deckers geniet met volle teugen voor de kust van de Franse badplaats Cannes waar het gisteren behoorlijk waaide. ,,Een mistralmomentje'', omschrijft de blondine haar ietwat verwarde lokken.

Maandagmorgen Mistral momentje 😊 #boatlife Een foto die is geplaatst door null (@daphne_deckers) op 4 Jun 2018 om 1:14 PDT

Volendammer Nick Schilder trakteert zijn volgers op een geinig kiekje waarop te zien is hoe hij en zijn gezin lekker liggen te dobberen op een gigantische opblaasflamingo.

Volledig scherm © Instagram Nick Schilder

Presentatrice Selma van Dijk vindt onderstaande situatie een slimme vondst. Bij haar in de buurt vond iemand een piepjonge kraai die nog niet kon vliegen. Ter bescherming voor katten zette iemand een vouwkrat over de vogel heen.

Van onderstaand kiekje van actrice Sigrid ten Napel en haar vriend spat de romantiek letterlijk af.

Badderen🐥💦 Een foto die is geplaatst door null (@sigridtennapel) op 3 Jun 2018 om 22:15 PDT

Musicalster Carolina Dijkhuizen woonde in een oogverblindende blauwe feestjapon een voorspelling bij in de Stopera (Amsterdam).

Geraldine Kemper blies met een glaasje goede champagne uit van een superdruk weekendje in Frankrijk.

Marieke Elsinga kwam niet meer bij van het lachen tijdens een potje minigolf. Kinderachtig? ,,Nooit te oud om te leren'', verzekert ze.

Never too old Een foto die is geplaatst door null (@mariekeelsinga) op 4 Jun 2018 om 0:34 PDT

Estelle Cruijff deed in een zwembad een voorzichtige poging om een stukje over het water te 'lopen'.

Loving you is easy .. ❤️✨🇪🇸 Een foto die is geplaatst door null (@estellecruijff) op 4 Jun 2018 om 0:53 PDT

Imanuelle Grives (actrice) kon de verleiding niet weerstaan. Ze maakte in een lift een zogenoemde elevatorselfie. In de bril is te zien hoe ze dat deed: met twee handen.

Elevatorselfie . . . . Een foto die is geplaatst door null (@imanuelleg) op 4 Jun 2018 om 0:58 PDT

Oelala! Schrijfster Heleen van Royen brengt over drie dagen haar persoonlijke seksdagboek op de markt. Of haar vriend Bart Meeldijk ook in het epistel voorkomt? Zeer waarschijnlijk wel!

Nog drie nachtjes slapen, dan verschijnt Sexdagboek. Woensdagavond ben ik bij @evajinekofficial om erover te praten. Foto @feriet haar&makeup @bartbrom denim jurk @tubino.nl #staytuned Een foto die is geplaatst door null (@heleenvanroyen) op 4 Jun 2018 om 1:02 PDT

Monique Smit reed van Volendam naar Utrecht om daar de musical On Your Feet te zien. Hoofdrolspeelster Vajèn van den Bosch vond het lief dat Smit was komen komen kijken.

Wij moeten nog steeds een beetje wennen aan het ultrakorte tondeusekapsel dat Jan Kooijman zich liet aanmeten voor een nieuwe filmrol.

MAAAAANDAAAAG! Pak ze, mensen!! 🤩 #mondaymotivation #monday #thuglife #blondie #sunshine #bald Een foto die is geplaatst door null (@jankooijmagram) op 4 Jun 2018 om 1:05 PDT

Oud-voetballer Frank de Boer en zijn familie staan op Ibiza stil bij de verjaardag van zijn dochter Jackie (21).

Birthday breakfast in Ibiza. What a way to start your birthday 🎂 😛 @jackiedeboer #21 #esvedra #magical 🌴☀️ Een foto die is geplaatst door null (@frank150570) op 4 Jun 2018 om 1:09 PDT