Georgina roept op premier Rutte te bestoken met post over kinderkamp VS

Veel BN'ers delen vandaag via social media hun mening over de beelden van vluchtelingenkinderen die in de VS in detentiecentra zitten. Ook - onder anderen - cabaretier Claudia de Breij, actrice Katja Herbers en schrijver Arthur Japin uiten hun misnoegen.

Radio 1-dj Astrid de Jong suggereert: 'Als we nu allemaal één Amerikaan bellen om te vragen of ze wel doorhebben dat hun overheid kinderen met leugens (hij gaat even in bad) weghaalt bij hun ouders en in kooien stopt? Maar ik durf niet zo goed te beginnen', voegt ze daaraan toe. Melania Trump, de first lady, uitte gisteren al haar ongenoegen over het beleid.