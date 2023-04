Georgina Verbaan en Patrick Martens presenteren nieuwe datingshow

recensie Complete gezinnen door de houtver­snip­pe­raar in groteske horrorat­trac­tie Evil Dead Rise

De Evil Dead-franchise is al een slordige veertig jaar geliefd onder kijkers die hun horror graag extreem bloederig krijgen opgediend. De formule bleef altijd hetzelfde: suffe tieners in een boshutje veranderen in demonen en hakken elkaar in mootjes. De setting is ditmaal anders, het betere hak- en zaagwerk allesbehalve. Schrik er niet van als in Evil Dead Rise een compleet gezin in de houtversnipperaar verdwijnt.