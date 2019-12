Geplaagde prins Andrew woont kerstfeestje The Queen bij

De hertog van York had zich voor het jaarlijkse evenement bij onder meer zijn broer prins Charles en andere leden van het Britse koningshuis gevoegd. Een bron binnen het paleis zegt tegen de Daily Mail dat het feestje geen publiek evenement was en dat het daarom ook niet ongebruikelijk voor Andrew was om aanwezig te zijn.

Koningin Elizabeth organiseert elk jaar voor haar personeel een feest om haar medewerkers te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Alle kosten betaalt ze uit eigen zak.

Morgen kan The Queen weer veel bezoek verwachten als haast de volledige koninklijke familie langskomt voor de traditionele kerstlunch. Naar verwachting is Andrew daar ook gewoon bij. Hij ligt de laatste tijd onder vuur vanwege zijn banden met de inmiddels overleden miljardair Jeffrey Epstein, die vastzat op verdenking van seksueel misbruik. In een veelbesproken interview met de BBC ontkende Andrew dat hij meedeed met de praktijken van Epstein.

Nadat het vraaggesprek was uitgezonden legde de Britse prins zijn openbare functies neer. Ook trokken meerdere liefdadigheidsinstellingen hun handen van hem af.

Steun

De aartsbisschop van Canterbury Justin Welby is een van de weinigen die wel achter prins Andrew staat. Welby geldt als een belangrijke religieuze hoogwaardigheidsbekleder in Groot-Brittannië. In de krant The Big Issue werd hem expliciet gevraagd wat hij vond van het schandaal rond Andrew, en of hij niet van mening was dat de koninklijke familie zich aan een hogere morele standaard moet houden dan de rest van de gemeenschap.