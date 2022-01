Geraldine Kemper deelt foto’s van huidaandoening: ‘Ook zo mag ik er zijn’

Expeditie Robinson-win­naar Robbert worstelde met geheim: ‘Gelukkig weet iedereen het nu, een onwijze opluchting’

Acteur, presentator en influencer Robbert Rodenburg (23) is de winnaar van de 21ste editie van Expeditie Robinson. De oud-inwoner van Bergambacht kijkt terug op een mooi en apart jaar. ,,Het was fijn om even aan de realiteit van corona te ontsnappen, soms mis ik zelfs dat onbewoonde eiland.”

4 januari