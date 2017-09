Geraldine Kemper: Misbruik is bijna het laatste taboe

Geraldine Kemper gaat in het nieuwe televisieprogramma Misbruikt met vier vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik terug naar hun verleden. De eerste aflevering is vanavond. ,,Slachtoffers moeten een bepaalde horde nemen voordat ze erover durven te praten. Je hebt pure horror meegemaakt daar moet je iets mee doen.''

Er zijn vier afleveringen, waarin elke keer één vrouw centraal staat. De jongste is 20, de oudste 35. De vrouwen hebben een eigen reden om terug te gaan naar wat met ze is gebeurd. Maar de essentie van het programma is volgens de makers dat ze het thema misbruik bespreekbaar willen maken.

Presentatrice Kemper begeleidt de vrouwen bij elke stap. Ze probeert samen met de slachtoffers antwoord op vragen te krijgen en het onderwerp bespreekbaar te maken met de omgeving. ,,Misbruik is bijna het laatste taboe wat er is en daarom wilde ik dit programma graag maken. Deze vier vrouwen lopen er tegenaan dat mensen om hen heen de dingen die er zijn gebeurd wegwuiven en soms zelfs in de doofpot stoppen. We willen laten zien dat het oké is om erover te praten. Daarnaast is het een heel persoonlijk verhaal, want voor iedere vrouw is het een andere ervaring geweest.”

Verwerking

In de eerste aflevering maken we kennis met Lynelle, die jarenlang werd misbruikt door haar stiefvader. Kemper gaat met haar terug naar de plekken waar ze vreselijke dingen meemaakte. ,,Lynelle gaf specifiek aan daar terug te willen, onder meer naar de flat waar ze destijds met het gezin woonde. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar ze wil deze confrontatie echt aangaan om verder te komen in haar verwerkingsproces. Ze heeft dit eerder vermeden. Verder gaat ze ook praten met mensen die dicht bij haar staan en die het onderwerp misschien nog steeds erg moeilijk en pijnlijk vinden.”

Zo heeft ze ook een gesprek met haar moeder. Deze heeft altijd gezegd nooit van het misbruik geweten te hebben. Voor beide partijen erg zwaar. ,,Maar ook juist die ongemakkelijke gesprekken en confrontaties willen we in Misbruikt laten zien.”

Overleg

Met de geportretteerden is goed overlegd wat ze het liefst wilden doen op hun 'reis' naar openheid en verwerking. Dat is voor alle vier een ander pad geworden. In een latere aflevering is Melissa bijvoorbeeld te zien, die haar opa die haar misbruikte in de ogen wil kijken.

Kemper is in deze reeks er vooral open ingegaan en vond haar rol soms best lastig. ,,Dit genre is nieuw voor mij en je kunt je ook niet heel goed voorbereiden bij een onderwerp dat zo beladen is. Mijn bedoeling was wel om ook die vragen te stellen die moeilijk zijn voor zowel de hoofdpersoon als de kijker. Soms vond ik het moeilijk om niet te persoonlijk te worden. Je wilt eigenlijk iemand even een knuffel geven, terwijl je als presentator misschien juist even wat meer afstand moet nemen.”

Psycholoog

Omdat het zo’n zwaar onderwerp is, was er op alle draaidagen steeds een psycholoog bij. ,,We hebben Misbruikt ook niet even snel opgenomen, maar er echt maanden over gedaan. Af en toe moesten de vrouwen tijd nemen om een ervaring te verwerken. De psycholoog gaf dan aan wanneer iemand weer verder kon en op die manier hun grenzen goed bewaken. Het is allemaal echt stap voor stap gegaan.”

De presentatrice zegt dat het programma de vrouwen geholpen heeft. ,,Ik ben er zo trots op dat ze alle vier hebben aangegeven verder te zijn gekomen in hun verwerking. De één misschien meer dan de ander. Melissa bijvoorbeeld zei dat al haar vragen beantwoord zijn en dat ze dit hoofdstuk in haar leven bijna een plek kan geven.”

De hoofdpersonen krijgen de komende tijd goede nazorg, maar ook aan de kijker is gedacht. Na afloop van iedere uitzending is een aftertalk. Via de NPO-site kun je in contact komen met Stichting Project Speak Now voor een gesprek of vragen. ,,Vaak moeten slachtoffers een bepaalde horde nemen voordat ze erover durven te praten. Je hebt pure horror meegemaakt daar moet je iets mee doen.’’