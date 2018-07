Geraldine Kemper twee keer bij gevecht betrokken: 'Ik verstijfde'

Toen ze 24 jaar was, liep het ook uit de hand toen een vriend dronken was. ,,Ik sprong tussen hem en een meisje om de boel te sussen, ik bedoelde het goed. Maar zij haalde meteen vol uit en ik kreeg vier slagen in mijn gezicht.'' Vervolgens verstijfde ze. ,,Ik kon niet eens terugslaan.'' Het betreffende meisje belandde uiteindelijk in de cel en moest een boete betalen. ,,'Justice!', dacht ik toen. Het voelde wel goed.''

Verwaterd

Geraldine maakt zich dikwijls zorgen om (zinloos) geweld. ,,Er is laatst een dragqueen in elkaar geslagen, dat vind ik wel heel zorgelijk. Dan denk ik: Hier nu ook al? Voor mij is het gevoel zo sterk dat iedereen gelijk is.'' Ook gaat ze in op de verstoorde relatie met haar vader, die ze sinds haar vijfde levensjaar niet meer heeft gezien. ,,Ons contact is langzaam verwaterd. Nog steeds een hoofdthema waar ik mee bezig ben. Ik wil hem ooit weer graag ontmoeten, maar zit midden in een fase waarin ik erover dub hoe en wat. Ik ben er nog niet uit. Hij wordt ouder, is al in de zeventig dus zoveel tijd is er niet meer.''