Gerard Ekdom en Giel Beelen weer even herenigd op radio

Om de hereniging te vieren zongen ex-3FM dj’s Gerard en Giel volgens hun eigen traditie het nummer Reunited van Peaches & Herb. Gerard Ekdom: ,,Tradities zijn er om in ere te houden. We hebben een soort van gewoonte dat als wij elkaar weer spreken op een radiozender na een hele lange tijd, dan moeten we één liedje wel even draaien.” Giel Beelen: ,,Normaal gesproken zouden we elkaar ongeveer omarmen, maar dat kan nu even niet.” Daarna zongen de dj’s allebei een stukje mee met het nummer.