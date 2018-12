Gerard Ekdom hekelt kritiek op woordgrap: ‘We vertrutten in dit land’

Een handjevol mensen had weinig lof voor Ekdoms actie; zij reageerden dat het ‘respectloos’ is om zo met voedsel om te gaan. Hoewel het aantal positieve reacties groter was, stoorde Gerard zich enorm aan de kritiek. ,,Dus levende herten met hoef en al op een barbecue is geen probleem, maar rondstrooien met lof is nu een ding?’’, schreef hij op Facebook. ,,Ik geloof dat ik maar eens moet gaan emigreren...’’



Op Twitter deed Ekdom er nog een schepje bovenop. ,,Mensen die boos worden omdat je in een filmpje met witlof gooit... humor anno 2018: het mag helaas niet meer’’, schreef hij. ,,Jammer. Gewoon heel jammer. Echt gezelliger is het er niet op geworden hè? We zijn aan het vertrutten in dit land! We moeten iets doen! Zo, dat is eruit... verder hou ik van jullie allemaal. Het leven is wél leuk, en dat heb je zélf in de hand!’’



Gerards nieuwe opmerkingen kregen ook meteen wat kritiek, waarop hij in meerdere gevallen reageerde met ‘HET IS MAAR HUMOR’. Toch kon hij ook nog lachen, vooral toen iemand anders een woordgrap maakte. ,,Dit is niet meer te aubergine!’’