Gerard Joling: ik ben met 4500 mannen naar bed geweest

Gerard Joling heeft (naar eigen zeggen) de afgelopen jaren niet stilgezeten op seksueel gebied. In het programma Ellen & Naomi: 24 uur mandekking onthult hij met zeker 4500 mensen naar bed te zijn geweest. Je moet er de kracht maar voor hebben.

De aflevering waarin Gerard uit de school klapt over zijn seksuele escapades is vanavond te zien bij SBS. Van de ongeveer 4500 bedpartners zijn er zo'n 6 of 7 vrouw.

Shownieuws, bijzonder geïntrigeerd door de nieuwe feiten, besloot gisteravond een berekening los te gooien op de cijfers. Gerard is nu 58. Stel dat hij vanaf zijn zestiende seksueel actief is. Dan zou hij gemiddeld elke week twee nieuwe bedpartners gehad moeten hebben om tot een aantal van 4500 te komen. Als hij tijdens zijn tien jaar durende relatie met Wino (nu zijn manager) geen scheve schaats heeft gereden, dan zou dat aantal zelfs uitkomen op drie kersverse sekspartners per week.