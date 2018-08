Gerard Joling: Prachtig om de oudjes te laten shinen

Theaterbe­drijf Stage Entertain­ment van Joop van den Ende verkocht

23 augustus Stage Entertainment, het internationale theaterbedrijf van Joop van den Ende, is verkocht. Het Amerikaanse Advance maakte bekend alle aandelen over te nemen. Van den Ende had nog een minderheidsbelang in Stage. De theatermaker deed in 2015 al een groot deel van zijn bedrijf over aan investeerder CVC Capital Partners.