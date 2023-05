Gerrit Hiemstra stopt na bijna 25 jaar als weerman bij de NOS

De 61-jarige Hiemstra maakte in 1998 zijn debuut bij de NOS. Hij viel eerst in voor onder anderen Erwin Kroll en werd later een vaste kracht. Sindsdien brengt hij gemiddeld twee dagen in de week de weersverwachting op televisie, radio en de website en app van de NOS. Na zijn tijd bij de NOS wil Hiemstra met een nieuw bedrijf een concrete bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

,,Ik heb het nog steeds erg naar mijn zin bij de NOS en doe het werk nog altijd met veel plezier’’, laat Hiemstra weten in een bericht van de NOS. ,,Het blijft een voorrecht om onderdeel te zijn van de NOS en een bijdrage te leveren aan het informeren van de Nederlandse samenleving.’’ Zoals gezegd wil Hiemstra zich met een nieuw bedrijf gaan richten op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. ,,Tot nu toe heb ik vooral veel verteld en gesproken over klimaatverandering, maar nu wil ik er ook echt iets aan gaan doen.”

Zonder opsmuk

Bij de NOS gaan ze Hiemstra en zijn vakmanschap ‘ontzettend missen', zo laat hoofdredacteur NOS Nieuws Giselle van Cann weten. ,,Gerrit is voor de kijker een vaste waarde geworden die zonder opsmuk het weer brengt in het NOS Journaal, en die de laatste jaren ook online en op social media met zijn kennis over het klimaat een snaar weet te raken bij een nieuwe generatie.”

In die 25 jaar als weerman is Hiermstra ‘onbedoeld uitgegroeid tot boegbeeld van de klimaatbeweging’, zag de jury van de machiavelliprijs vorig jaar. Hiemstra noemde de prijs destijds ‘een grote eer’. Niet alleen in zijn weerberichten voor de NOS legt hij uit wat het verband is tussen weersextremen en klimaatverandering. Ook op Twitter is hij heel actief. Al jarenlang deelt hij meerdere berichten per dag met zijn meer dan 97.000 volgers. Dat levert hem bijval op, maar ook kritiek. Zo belandde hij herhaaldelijk in Twitterruzies met klimaatsceptici als Thierry Baudet.

