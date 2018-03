Gers Pardoel loopt door vuurwerk brandwonden op tijdens concert

Gers Pardoel heeft gisteren in de Lotto Arena in Antwerpen brandwonden opgelopen tijdens een concert.

Pardoel, in Nederland bekend van de hits Ik neem je mee en Bagagedrager, trad gisteren op in bomvolle Lotto Arena, zo laat hij ook zien op een filmpje op Instagram. Maar tijdens één van zijn nummers ging het flink fout. Een vuurwerkfontein ging af, maar Pardoel stond daar net iets te dicht in de buurt.



,,Ik ben verbrand aan mijn rechterhand en aan mijn elleboog", vertelde de muzikant aan het Belgische radiostation MNM. ,,We hadden vuurwerk tijdens een aantal liedjes en ik stond te dichtbij. Iemand drukte op het knopje toen ik bukte. En de vlam ging onder mijn t-shirt door. Ik heb geen pijn, hoor, maar ik moet wel even langs de dokter."

Theetje

Pardoel ging toen het te heet onder zijn voeten werd even naar achter. ,,Ik ben even een theetje gaan drinken om bij te komen. Toen zag ik dat er een heel gat in mijn shirt was gebrand." Op dat moment nam zijn muzikale gast Bart Peeters, die ook in Nederland enkele programma's presenteerde, even de show waar.

In Nederland is het al een tijdje redelijk stil rond Pardoel, maar in België is de rapper nog ongekend populair. Volgend jaar op 23 maart staat hij weer in de Lotto Arena, te vergelijken met Ahoy.

AMIENA on Twitter @GersPardoel: "welke fkng idoot doet hier de lichten, die heeft geen ogen in zen gezicht" #gersverbrand https://t.co/B9gtYUsn21

Gisteren werd al bekend dat een tram met fans van Gers Pardoel in Antwerpen na afloop van het concert van de Brabantse zanger was beschoten of met stenen was bekogeld. Daarbij werden enkele ruiten verbrijzeld, meldde Het Laatste Nieuws. De politie heeft de zaak in onderzoek.