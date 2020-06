Geschrokken Dave Roelvink verliest macht over stuur en rijdt Lamborghini in de prak

De vriend, een fitnessinfluencer die bekend is onder de naam Mo Bicep (ruim 300.000 volgers), zette vanochtend een video online waarin hij belt met Roelvink over het ongeluk. ,,Gelukkig dat er niks met jou is gebeurd, bro. Alles komt goed en alles gebeurt met een reden, materiaal is vervangbaar en een leven niet.” Ook zegt hij dat ‘een ongeluk in een klein hoekje zit’. ,,Ik had ook een ander belletje kunnen krijgen, dat er ook iets met jou was gebeurd.” Maar balen is het wel, zegt hij. ,,Ik heb kei- en keihard gewerkt voor deze auto. Het is mijn droomauto.”