Geslaagde prank: Kalvijn laat Thomas (Stuk TV) denken dat hij ‘De Mol’ wordt

Tony Junior laat op eerste dag The Bachelor oog vallen op blonde Roos: ‘Er gebeurde iets’

24 juni De zoektocht naar ware liefde is voor Tony Junior pas net van start gegaan, maar er is nu al een dame die flink wat indruk op hem heeft weten te maken. Dat is te zien in de eerste twee afleveringen van The Bachelor, die sinds vandaag op Videoland te zien zijn. ,,Ik werd getriggerd. Er gebeurde iets, iets puurs. Iets wat echt was.” Let op: dit artikel bevat spoilers.