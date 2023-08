Geslachtsziekte kostte Henk Schiffmacher filmrol in Apocalypse Now

Het begon bij medekandidaat Tom Kleijn. De televisiejournalist kreeg de vraag van presentator Philip Freriks in de eerste 3-6-9 ronde. Welke Duitse componist die Walküre had geschreven, het muziekstuk dat bij filmliefhebbers bekend is geworden door Apocalypse Now. Kleijn zat juist met Richard Wagner, waarop Freriks niet voor niets doorschakelde naar Schiffmacher. De tattookoning had iets met die filmklassieker uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Naar Apocalypse Now, de beroemde film over de Vietnam-oorlog. ,,Henk, het verhaal gaat dat jij bijna in Apocalypse Now had gespeeld?”, vroeg Freriks. Klopt, beaamde Schiffmacher. ,,Ik werd gecast in de Filipijnen om mee te doen om een Amerikaanse soldaat te spelen. Maar ik had daar in Manilla verkering gekregen met een juffrouw die ze de Generaal noemden. Zij heeft mij toen een vervelende ziekte geleverd, waardoor ik naar Singapore moest. Eigenlijk heb ik zo met mijn eigen lul mijn filmcarrière beëindigd.”