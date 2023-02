Gesprekken leiden, lange dagen, zware onderwerpen: Amalia werkte aan koninklijke opleiding op Antillen

Snelle geeft concert op unieke plek in Deventer: ‘Zat te schreeuwen in de auto toen het rond was’

Zijn vader keepte in De Adelaarshorst, hij gaat er zingen. Snelle heeft op 17 juni de eer om als eerste artiest ooit een concert te geven in het stadion van Go Ahead Eagles in Deventer. ,,Ik zat te schreeuwen in de auto toen het rond was.’’

11:49