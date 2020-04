Gestrande Anouk na anderhalve maand Marokko terug in Nederland. ‘Ik heb enorm veel geluk gehad’

Anouk (44) vloog begin maart naar Marokko om in alle rust, even weg van haar zes kinderen, te kunnen schrijven aan nieuwe muziek in een luxe resort. Vier dagen zou ze wegblijven, maar toen kwam ze vast te zitten in Marrakesh wegens het coronavirus. Vanwege haar zware astma nam Anouk het besluit voorlopig niet naar huis terug te keren. Daarom hield ze de afgelopen weken haar bijna 500.000 Instagram-volgers dagelijks op de hoogte van haar situatie. Zo kreeg ze hulp van Leontine Borsato, die haar in contact bracht met de eigenaar van een ander hotel, waarna Anouk haar koffers pakte en van hotel veranderde.



Nu, bijna anderhalve maand later, is Anouk weer veilig thuis. Ze zat gisteravond op de eerste repatriëringsvlucht uit Marokko, met daarin driehonderd Nederlanders. Vannacht om 00.30 uur landde het toestel op luchthaven Schiphol. Anouks vriend Dominique had echter geen flauw idee dat de zangeres weer zou terugkeren. Als smoes vertelde ze hem namelijk dat haar telefoon kapot was en dat ze daarom dus niet bereikbaar was. In de video die Anouk vanochtend op Instagram deelde, is te zien hoe ze Dominique verrast terwijl hij nog diep in slaap is. ,,What the fuck?”, roept hij het meermaals uit.



‘Ik ben ontzettend dankbaar om weer met mijn gezin te kunnen zijn, en besef maar al te goed dat ik enorm veel geluk heb gehad om met de eerste vlucht mee naar huis te kunnen’, schrijft Anouk bij haar bericht. ‘Ik hoop dan ook dat iedereen die nog vastzit zo snel mogelijk weer naar huis kan.’