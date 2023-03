Getuigenverhoor was 'pittig' voor vermeend slachtoffer De Munk

Prinses Beatrix verschijnt met pols in het gips bij prijsuit­rei­king

Prinses Beatrix is woensdagavond met haar pols in het gips aangekomen bij het Auditorium van Boskalis in Papendrecht voor de Prins Friso Ingenieursprijs. Het is het eerste openbare bezoek van de 85-jarige prinses sinds zij in februari haar pols brak op wintersportvakantie in Oostenrijk.