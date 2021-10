Gevallen Belgische tv-ster moet #MeToo toegeven, riskeert anders celstraf

De Pauw bombardeerde zijn slachtoffers, onder wie verschillende bekende actrices, met opgewonden tekstberichten. Zo stuurde hij bijvoorbeeld naar Ella-June Henrard, de actrice die in Nederland te zien was in de serie Swanenburg en ook in Costa! te zien zal zijn, onder meer: ‘Je zag er smoking hot uit. Ik zou je willen neuken. Ik zou me zelfs kaal laten scheren en Make-A-Wish inschakelen om die droom te realiseren’. De presentator, acteur en programmamaker blijft die berichten zelf afdoen als onschuldig geflirt.