Gevallen politicus wil 95 miljoen van Sacha Baron Cohen

spoiler alert Netflix onthult lot Frank Underwood in nieuwe teaser House of Cards

5 september Frank Underwood, het door Kevin Spacey gespeelde personage in de hitserie in House Of Cards, leeft aan het begin van het nieuwe en laatste seizoen niet meer. In de nieuwste teaser van de Netflix-reeks is te zien dat zijn vrouw Claire Underwood (gespeeld door Robin Wright) zijn graf bezoekt.