Gewonde Angela wil vertroeteld worden en Art is een waar model

Johan Derksen: Minister is altijd welkom voor gesprek over ho­mo-uitspraken

21:13 Johan Derksen gaat graag in op de uitnodiging van minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) om te praten over zijn omstreden uitspraken over homo’s. Maar dat moet dan wel gebeuren in het programma Veronica Inside - en dat heeft de minister volgens de voetbalanalist geweigerd. Derksen benadrukte vanavond in het programma dat hij niet homofoob is. ,,Onze grappen zijn van een bedenkelijk niveau, maar niet haatdragend.’’