Gezichtsbedrog van Máxima's jurk zorgde voor vragen over wat de koningin wel of niet blootgaf

Begin dit jaar leek het er even op dat Máxima’s vijftigste verjaardag vrij geruisloos voorbij zou gaan, maar inmiddels weten we wel beter. Aanstaande maandag wordt er op NPO1 een uitgebreid interview uitgezonden, en deze week werden we ook al getrakteerd op flink wat verrassingsbezoeken en glamourlooks. Zo droeg de koningin gisteravond, tijdens een muzikaal avondje uit, een nieuwe jurk van Iris van Herpen. Deze Nederlandse ontwerpster staat bekend om haar intrigerende mix van mode, kunst en architectuur. Als een goochelaar en genie in één weet ze de meest intrigerende lijnenspellen en materialen in een kledingstuk samen te smelten. De lasercut-techiek en 3D-printers helpen haar daarbij.