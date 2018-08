Gezinsuitbreiding voor Jody Bernal: dochtertje Poppy June geboren

Jody en Melissa trouwden in januari 2015 in het diepste geheim in Thailand. Op dat moment hadden de twee al jaren verkering. Hij vroeg haar eind 2013 ten huwelijk in New York. ,,Ze had toen niks in de gaten,'' zei hij kort daarop op Twitter. Een gang naar het altaar zat er daarna niet gelijk in. Jody treedt nog regelmatig op als zanger, maar vaker als houseproducer en -dj. Zijn werk bestaat vooral uit het draaien als dj in clubs en op festivals. ,,Ik heb me de laatste jaren ontwikkeld als producer van house- en technomuziek. Zingen doe ik nog steeds, maar in mindere mate,'' vertelde Jody recent.