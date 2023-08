Giel Beelen als directeur aan de slag bij nieuwe radiozender Financial News Radio

Giel was voor zijn sabbatical te horen op Radio 2. Hij maakte in 2020 de overstap naar die zender na een avontuur bij Radio Veronica. In eerste instantie begon hij met een programma in de nacht, maar sinds het najaar van 2021 is hij te horen op de late avond van de zender. Giel presenteerde eerder twaalf jaar de ochtendshow op 3FM. Na zijn vertrek bij 3FM kwam Beelen in aanraking met spiritualiteit en zelfontwikkeling. ,,Mijn beste vriend gaf me het boek Master Your Mindset van Michael Pilarczyk. Het kwam op een goed moment, want ik was net gestopt met de ochtendshow op 3FM en wist niet goed wat ik wilde. Ik was het plezier in radiomaken kwijtgeraakt. In dat boek staat hoe je je leven kunt verbeteren door je denkwijze aan te passen’', vertelde hij twee jaar geleden aan deze krant. In zijn podcast KUKURU gaat de radiomaker elke week in op zelfontwikkeling en spiritualiteit.