Giel Beelen betaalt losgeld om zijn Gielmobiel terug te krijgen

De actie van Sander volgt op een actie van Giel een dag eerder. Gisteren wist de dj, die tegelijkertijd uitzendt op Veronica, in te breken bij zijn oude radiozender NPO 3FM. Giel was ineens te horen tijdens een nummer van Chef'Special en maakte reclame voor zijn nieuwe ochtendshow.

De Gielmobiel is een vast onderdeel in de ochtendshow van de dj. Een telefoon is elke dag in het bezit van een BN'er, die hem daarna weer doorgeeft aan een ander. Giel belt in de uitzending het toestel, zonder dat hij weet wie hem zal opnemen. RTL Boulevard-reporter Marieke Elsinga wil nog niet verklappen aan wie ze de bijzondere telefoon heeft gegeven.