Giel Beelen bracht omstreden kruidenmiddel op de markt ‘om andere mensen te helpen’

Hoewel het na de melding van de NWVA stil bleef vanuit Beelen op sociale media, bespreekt hij het oordeel van de autoriteit wel kort in zijn nieuwe podcast Off the record . ,,Nou jongens, ik had heel graag Shambala willen schenken, maar het is gewoon champagne geworden, waar je overigens ook hele gekke dingen van gaat krijgen, als je te veel neemt”, aldus Beelen tegen zijn gasten Nance Coolen, Henk-Jan Smits en Lorrèn.

Volgens Beelen móét de ophef rondom Shambala in de Off the record-podcast wel worden benoemd, omdat ‘alles wordt besproken’. ,,Mag ik er dan één ding over zeggen: ik heb het ooit op de markt gebracht omdat ik de intentie had - omdat het mij heel erg geholpen heeft - om andere mensen daarmee te helpen”, stelt Beelen.



Hij vervolgt: ,,De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, een autoriteit, dus daar ga ik niets tegen zeggen, heeft besloten dat het niet mag. Dat het gevaarlijk is als je het heel veel neemt.” Volgens de NVWA kan het middel ook bij eenmalig gebruik schadelijk zijn voor het centrale zenuwstelsel. Beelen heeft zelf geen last gehad van bijwerkingen, verklaart hij. Er langer over doorpraten ziet Beelen niet zitten. ,,Maar... nogmaals, ik ga er... het is klaar. We hebben champagne, proost”, sluit hij af.