Giel Beelen geeft Omroep Zwart vast onderdeel in zijn radioshow na vroegere incidenten

Omroep Zwart is vanaf januari te horen in het avondprogramma dat Giel Beelen voor BNNVara maakt op NPO Radio 2. Dat werd bekendgemaakt tijdens de ledenwerfmarathon van de aspirant-omroep, waar Beelen vanavond te gast was.

De dj sprak met Akwasi en Milouska Meulens in het tweede uur van de 168 uur durende marathon. Beelen vertelde over twee incidenten uit het verleden. In 2005 reikte hij verkleed als Zwarte Piet een talent-award uit tijdens de Dutch Mobo-awards. Ook ging hij in op het incident met Sylvana Simons. Johan Derksen had haar in 2016 vergeleken met een aap. Aan het eind van zijn ochtendshow waren er gorillageluiden te horen, waarna Beelen ‘Sylvana rustig’ riep. Dat kwam hem op een storm van kritiek te staan.

Beelen is door die incidenten anders gaan denken over inclusiviteit, zei hij. Daarom steunt hij Omroep Zwart. Om daaraan vorm te geven, maakt hij in zijn programma ruimte vrij voor de omroep. ,,In mijn show zou ik het geweldig vinden als er gelijk een Zwart-blokje inzit. En dan ga jij me verrassen met muziek”, zei hij tegen Akwasi. ,,En als je onderwerpen wil aansnijden... allemaal goed.”

Akwasi en Beelen hadden daar al eerder afspraken over gemaakt. De dj was blij het nu officieel te kunnen aankondigen. ,,Ik neem het aanbod met alle liefde aan”, liet Akwasi nog optekenen. ,,Het is echt time for a change”, zei Beelen. Het dagelijkse item zal een minuut of zes gaan duren en is vanaf januari te horen in de uitzendingen tussen 22.00 en 00.00 uur.

