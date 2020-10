Giel Beelen mist eigen radioshow vanwege kapotte telefoon

updateGiel Beelen had zich vanmorgen vroeg opnieuw verslapen voor zijn eigen radioshow op NPO Radio 2. Het nachtduo Rick van Velthuysen en Erik-Jan Rosendahl, dat normaal tot 04.00 uur ‘s nachts te horen is, moest hierdoor tot 06.00 uur blijven zitten. BNNVara laat weten dat de telefoon van de radio-dj het had begeven waardoor hij ineens geen wekker meer had.

,,Giel zijn telefoon liet hem vorige week al in de steek, en heeft het vannacht helemaal begeven”, aldus BNNVara in een reactie aan deze site. Giel sliep dus door het tijdstip van zijn eigen uitzending heen. ,,Hierdoor heeft hij tot zijn spijt zijn show niet kunnen presenteren, wat we erg vervelend vinden voor zijn luisteraars”, aldus de woordvoerder. ,,Natuurlijk spreekt BNNVARA hierover vandaag met Giel, maar over de inhoud hiervan doen we verder geen mededelingen.”

Eerder liet de zendermanager van NPO Radio 2 al weten dat er contact is geweest met de radio-dj en dat alles goed met hem is. ,,Dat is het belangrijkste voor ons.”

Tweede keer

Het was de tweede keer in een week tijd dat dit gebeurde. Beelen liet ook in de nacht van donderdag op vrijdag verstek gaan omdat hij zich had verslapen. ,,Dit ga je niet menen... Hij had mij vandaag nog beloofd dat dit nooit meer zou gebeuren”, verzuchtte Van Velthuysen. Hij voegde eraan aan toe dat hij hoopte dat er niets ernstigs aan de hand is met Giel. ,,Het zal toch niet zo zijn dat we nu grappen maken terwijl er ernstige dingen gebeuren.”

Als openingsplaat draaide het duo Let’s work van Mick Jagger. ,,Giel, mocht je dit nummer horen; doe wat met de titel”, grapt Van Velthuysen. Erik-Jan improviseerde een nieuwe versie van Flappie van Youp van ‘t Hek, waarin hij zijn vermoedelijk slapende collega toezong. ,,Zijn naam is Giel, hij heeft zich weer verslapen, je kan niet zeggen dat zijn show lekker soepel loopt. Giel verdient hier zeven ruggen, maar ik denk dat hij van al dat geld vooral slaappilletjes koopt!”

De nacht-dj’s belden meerdere malen met hun collega, maar de telefoon stond uit. Ook appjes werden niet beantwoord. Luisteraars bekritiseerden Giel ook. ,,Hoeveel wekkers kan je wel niet kopen voor zeven ruggen?” vroeg een van de bellers zich af.

Excuses

BNNVara heeft contact gezocht met PowNed-dj’s Van Velthuysen en Rosendahl en excuses aangeboden voor het feit dat zij in een week twee uitzendingen van Giel moesten overnemen.

De twee dj’s doen het programma van 02.00 tot 04.00 uur. Omdat Giel zich tot twee keer toe versliep, zag het duo zich genoodzaakt langer te blijven zitten. Uiteindelijk maakten Van Velthuysen en Rosendahl dus vier uur achter elkaar nachtradio. ,,We denken hard na over hoe we het team passend kunnen bedanken”, aldus een woordvoerder van BNNVara.

Giel Beelen startte begin oktober met het presenteren van de nachtshow (van 4.00 tot 6.00 uur) op NPO Radio 2 nadat hij was overgestapt van Radio Veronica, waar hij de ochtendshow presenteerde.

