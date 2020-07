Giel Beelen stapt over naar Radio 2: nachtshow tussen 04.00 en 06.00 uur

De programmering van NPO Radio 2 en NPO Radio 5 wordt vanaf oktober op een flink aantal punten vernieuwd. ,,Radio 2 en Radio 5 doen het geweldig en juist dan is het goed om te blijven prikkelen en te verfrissen”, zegt Peter de Vries, zendermanager van beide stations.



Een van de nieuwe gezichten is dus Giel Beelen, die terugkeert bij BNNVara. Vanaf maandag 5 oktober krijgt die zender een nieuwe vroege ochtendshow, elke werkdag tussen 04.00 en 06.00 uur. Beelen was eerder jarenlang te horen op NPO 3FM, maar stapte in 2017 over naar Radio Veronica. Eerder stelde hij nog dat die zender zijn contract wilde verlengen. Nu keert hij dus toch terug bij de publieke omroep.



Bij Ruud de Wild reageerde hij op zijn opvallende overstap. ,,Wel jammer dat ik jullie tijd in moet nemen", grapte Giel. Daarmee verwees hij naar het middagtijdstip dat De Wild heeft op Radio 2; ook van vier tot zes, maar dan 's middags. Beelen maakt in september zijn laatste show op Veronica, vertelde hij. ,,Het was een bijzondere ervaring", blikte hij terug. ,,Ik heb er veel meegemaakt, maar op een gegeven moment moet je je hart volgen.”



Radio Veronica reageert: ,,In overleg met Giel is besloten om dat niet te verlengen. Hij gaat elders een nieuwe uitdaging aan.” Ze stellen dankbaar te zijn voor zijn bijdrage aan de zender. ,,We wensen hem veel succes in zijn verdere carrière. Binnenkort wordt bekendgemaakt wie Giel vanaf oktober opvolgt in de ochtend bij Radio Veronica.”



