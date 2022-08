Giel Beelen stopt er voorlopig mee: ‘Voor het eerst in 25 jaar geen radio maken’

In een openhartige post op Instagram laat de radio-dj vandaag weten te gaan stoppen. ‘Samen met mijn grote liefde Floor Joustra ga ik in 2023 de wereld rondreizen en helemaal in het nu leven', schrijft hij. ‘Ontzettend spannend en we hebben er onwijs veel zin in! Ik heb het er in mijn podcast Kukuru vaak over: Wie ben je in essentie? Wie ben je zonder je werk, of zelfs zonder je naam? Wie ben ik zonder het mannetje van de radio te zijn?’

Toekomst

Giel stopt daarom. ‘Voor het eerst in 25 jaar geen radio maken. Mijn contract zou tot 2023 doorgaan maar voor dit grote avontuur heb ik dit in overleg vervroegd.’ Hij bedankt BNNVara en de NPO voor het vertrouwen en spreekt de hoop uit in de toekomst nog mooie dingen te gaan maken. ‘Maar volgend jaar dus even niet.’



Het radioprogramma van Giel is nog tot eind van het jaar te horen op Radio 2. ‘Het was het meest lastig om dit nieuws aan mijn directe radioteam Lisanne Rijks en Robin Vonken te vertellen maar gelukkig kennen ze mij. Tot het eind van het jaar knallen wij, samen met jou, elke werkdagavond met veel liefde op Radio 2.’



Giel maakte in 2020 de overstap naar Radio 2 na een avontuur bij Radio Veronica. In eerste instantie begon hij met een programma in de nacht, maar sinds het najaar van 2021 is hij te horen op de late avond van de zender. Giel presenteerde eerder twaalf jaar de ochtendshow op 3FM.