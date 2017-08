Giel hint bij afscheid op terugkeer

Luisteraars reageerden op het afscheid en velen gaven aan de dj te zullen missen. ,,Gaat goed komen, maar daarover later meer...", zei hij daarop. ,,We hoeven geen afscheid te nemen", voegde hij daaraan toe, waarop hij het nummer Wake me up when September ends van Green Day draaide.



Of Beelen eind september met iets nieuws begint, maakte hij niet duidelijk, maar hij riep de luisteraars wel op om hem te volgen op zijn eigen YouTube-kanaal.

Gezeik

Het was een bijzondere dag voor de dj. ,,Ik heb vandaag veel anekdotes gehoord, bijvoorbeeld over het gezeik wat ik soms veroorzaakte. Maar ook vooral veel liefde. En met dat gevoel ga ik deze laatste uitzending in", startte hij zijn show.



Beelen is uit eten geweest met alle mensen die de afgelopen jaren in beeld waren bij en rondom 3FM. Vanzelfsprekend werden er mooie herinneringen van de afgelopen 20 jaar opgehaald, waardoor Beelen vandaag 'vooral met veel liefde' zijn laatste uitzending presenteert.

Overstappen