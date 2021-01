﻿‘Gigantische krimp Nederlandse muziekexport verwacht’

Die cijfers zijn ongeveer net zo goed als in het recordjaar 2018, maar worden nu al overschaduwd door het drama dat zich in 2020 voltrok in muzieksector. Daarom wordt over dat jaar voor het eerst sinds 1985 niet de traditionele Popprijs uitgereikt.

Voor 2019 bedroeg de waarde van de Nederlandse muziek in buitenland ruim 214 miljoen euro. Voor het door de pandemie getekende afgelopen jaar verwacht Helmink een daling van zo’n 70 procent. Een gigantische dreun, zegt hij. ,,We zullen mogelijk in één klap terugvallen naar het niveau van de jaren 80. In dat geval zijn we bijna terug bij af.’’

De cijfers van 2019 laten zien dat deejays en producers van elektronische muziek goed waren voor 154 miljoen euro van die 214 miljoen euro, zo’n 72 procent. Geld dat vooral met optredens van topdeejays als Martin Garrix, Afrojack, R3HAB en Tiësto werd verdiend. Hoe anders verliep 2020: ,,Er zijn deze zomer nog enkele shows geweest, maar eigenlijk tellen alleen januari en februari nog volledig mee. Alleen zijn dat voor deejays traditioneel de stilste maanden van het jaar.’’

Desastreus

De teruggang is ook op binnenlands niveau desastreus voor de Nederlandse muziek, stelt hij. ,,Niet alleen door het verlies van inkomsten in deze periode, maar vooral voor de toekomst. Het hele ecosysteem van de muziekindustrie dreigt leeg te lopen. In het negatiefste scenario kost het tien jaar om weer op niveau te komen.’’

In dat geval is Nederland zijn internationale nummer 1-positie in de dance kwijt, voorspelt de BUMA Cultuur-directeur. Hij pleit voor bredere steun voor de sector. ,,Natuurlijk, ieder land heeft te maken met dezelfde crisis. Maar ik vrees dat elders sneller en kordater wordt gesteund. Nederland is, om het diplomatiek te zeggen, tot nu toe niet de vlugste geweest in deze crisis. We moeten nu doorpakken. Of het is te laat.’’

Hoe erg is het als ons land niet langer de koppositie in de dancewereld inneemt? ,,Een keer plekje zakken in zo’n lijstje is op zich geen ramp,’’ zegt Helmink. ,,Maar in de slipstream van onze deejays kregen de afgelopen jaren veel meer artiesten en bands voet aan de grond in het buitenland. Het systeem moet in stand worden gehouden. Als er clubs en popzalen failliet gaan mist een hele generatie deejays een plek om ervaring op te doen. Die schade herstel je niet meer.’’

Positieve signalen zijn er echter ook. Het deze week gehouden festival Eurosonic, een showcase voor muziekprofessionals op zoek naar nieuw talent, blijkt nog steeds veel buitenlandse festivalorganisatoren en concertpromotors te trekken. Helmink: ,,Wellicht liggen er op Europese festivals deze zomer ook kansen voor de Nederlandse muziek. Als Amerikaanse artiesten niet kunnen komen toeren, ontstaat er ruimte.’’

