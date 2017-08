Gigi en Bella Hadid weer op catwalk voor Victoria's Secret

Weduwe Astrid Joosten weer gelukkig na verhuizing uit 'ongelukshuis'

9:32 Toetsenist-producer Willem Ennes, de echtgenoot van Twee voor twaalf-presentatrice Astrid Joosten (59), overleed vijf jaar geleden op 64-jarige leeftijd. Kort na zijn dood besloot ze te verhuizen om een nieuwe start te kunnen maken. ,,Want in ons oude huis woonde in mijn ogen het ongeluk.''