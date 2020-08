Gijp giert het ouderwets uit na grap over oud-voetballer Boussatta

Voetbalanalist René van der Gijp (59) had gisteren de lachers op zijn hand met een gewaagde opmerking over oud-international Dries Boussatta. ,,Ik zou Dries Boussatta thuislaten", grapte Van der Gijp.

Presentator Wilfred Genee kondigde na afloop van de UEFA Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Bayern München nog even het nieuwe seizoen van Veronica Inside aan. Van der Gijp kon zich niet inhouden en moest zijn opmerking over het thuislaten van Dries Bousatta kwijt. Van der Gijp: ,,Of hij moet per se willen. Dan zeg ik: ‘Vooruit, kom er lekker bijzitten’.”

Boussatta kreeg het in de veelbesproken ‘racisme-uitzending’ van Veronica Inside aan de stok met analyticus Johan Derksen, die het ‘een enorme kutshow’ vond. Sinds die uitzending in juni lagen Van der Gijp, presentator Wilfred Genee en analist Johan Derksen met elkaar in de clinch.

Verraden

Derksen en Van der Gijp voelden zich verraden door hun collega en zeiden geen zin meer te hebben in het programma. In de beruchte aflevering gingen de mannen in gesprek met advocaat Natacha Harlequin en Boussatta. Die probeerden duidelijk te maken waarom sommige opmerkingen van Derksen door mensen als racistisch werden beschouwd.



Derksen vergeleek rapper Akwasi met Zwarte Piet, waarna in een serie van verwijten het voortbestaan van de show zeer onzeker was. Producent John de Mol greep uiteindelijk in en dwong eind vorige maand af dat Veronica Inside gewoon doorgaat.

Gezellig

Voormalig profvoetballer Wim Kieft moet in ieder geval erg lachen om de grap van zijn tafelgenoot. ,,Dat lijkt me heel gezellig.” Ook presentator Wilfred Genee kan het niet laten: ,,Ik denk dat dat erg gewaardeerd gaat worden bij ons aan tafel.”

Hoewel het definitieve einde van Veronica Inside eind juli nabij bleek te zijn, keert het programma vanaf 11 september gewoon terug op televisie.

