Gijs Naber krijgt eigen tulp in Toronto

Nicolette en Bas in tranen om totaal verwoest Necker Island

16:09 Presentatrice Nicolette van Dam (33) en haar man Bas Smit volgen met tranen in hun ogen de gigantische schade die orkaan Irma aanricht in het Caribisch gebied. Nicolette en Bas en hun dochtertjes Lola-Lily en Kiki-Kate waren vorige maand nog op Necker Island, het privé-eiland van miljardair en Virgin-baas Richard Branson, met wie ze goed bevriend zijn. Het stukje paradijs is onbewoonbaar verklaard nadat de orkaan het eiland met een kracht van 300 kilometer per uur totaal verwoestte.