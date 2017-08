Gijs Naber pakt hoofdrol in gevechtsepos Redbad

De film, die in 2018 in de Nederlandse bioscopen wordt verwacht, is een historisch epos over de kerstening, de sagen en oude legenden van Redbad . Met het epos zetten regisseur Roel Reiné en producent Klaas de Jong hun samenwerking voort. Eerder maakten ze Michiel de Ruyter, die 850.000 bezoekers naar de bioscopen trok. Daarna regisseerde Reiné voor Netflix een aflevering van Black Sails . Ook regisseerde hij twee afleveringen van de Marvel-reeks Inhumans , die vanaf deze week wereldwijd in de IMAX-bioscopen zijn te zien.

De opnames van Redbad beginnen in september in Denemarken en Noord-Duitsland. Andere opnamelocaties zijn de ruige natuurgebieden van Ameland, het wad, de oude venen en kasteel Bouillon in België. De grootste battle-scènes worden opgenomen in prehistorisch Dorp in Eindhoven. Alle scènes worden op historische grond gedraaid.

Gijs Naber is binnenkort eerst te zien in de hoofdrol van Tulipani, de openingsfilm van het Nederlands Film Festival. Later dit jaar is Gijs in Thomas Acda's Oh Baby te zien en komend jaar, met wederom een hoofdrol, in My Foolish Heart, en film over de laatste dag van Chet Baker. In 2014 won Naber een Gouden Kalf voor Beste Acteur voor zijn rol in Aanmodderfakker. Andere films waarin hij rollen vertolkte zijn onder meer De Heineken Ontvoering, Majesteit en recent Het verlangen. Het laatste seizoen van de tv-serie Penoza, met Gijs in de rol van Storm, ging afgelopen zondag van start.