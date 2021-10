Girl with Balloon van Banksy voor 3,1 miljoen pond geveild

Het werk uit 2005 was lange tijd in bezit van een verzamelaar. Wie de doeken heeft gekocht is niet bekendgemaakt.

Banksy heeft het werk meerdere keren gemaakt, 25 keer op een doek en meerdere buiten op muren. De bekendste versie is misschien wel die op de Israëlische grensmuur bij de Westelijke Jordaanoever. De eerste bekende versie maakte de artiest uit Bristol in 2002 in Londen.

Het werk van de kunstenaar is enorm populair. Gisteren werd nog een kunstwerk van Banksy geveild voor 22 miljoen euro. Dit was ook een versie van Girl with Balloon. Toen het werk in 2018 werd geveild, werd het door een mechanisme dat Banksy had geïnstalleerd deels door een versnipperaar gehaald. Het werk heet nu Love is in the Bin.