Girls Aloud-collega's sprakeloos na overlijden Sarah Harding (39): ‘Dit kan niet’

In 2002 vormde Sarah Harding na haar deelname aan Popstars The Rivals een succesvolle meidenband Girls Aloud. Ze scoorden hits als The Sound of The Underground en Jump . Haar vroegere collega's staan stil bij de dood van de zangeres . Cheryl Tweedy, die solo ook hits scoorde als Cheryl Cole, is ‘sprakeloos’ door het overlijden van haar vriendin en collega. Op Instagram schrijft de zangeres dat ‘hun knappe, unieke, gekke, lieve en zachtaardige meisje’ is overleden. ‘Ik probeer mijn weg te vinden door deze pijnlijke en moeilijke tijd terwijl ik overspoeld wordt door vreemde golven van ongeloof’, schrijf Cheryl onder een foto van Harding. ‘Daarnaast wil ik de Girls Aloud-fans condoleren met dit verlies. We zijn één soort grote familie met elkaar.’

Lach

Kimberley Walsh schrijft over de pijn die ze voelt door de dood van Sarah. ‘Wakker worden en weten dat je er echt niet meer bent, is te veel om te verdragen. Jouw aanstekelijke lach was een van mijn favoriete dingen in deze wereld. Je vuur brandde zo helder. Je hebt zo hard liefgehad, geleefd en gelachen.’ Ook Nadine Coyle is er ‘helemaal kapot van'. ‘Ik kan in geen woorden uitdrukken wat ik voelde voor deze vrouw en wat ze voor me heeft betekend.’



Nicola Roberts zag vanochtend een witte vlinder langs haar raam vliegen. ‘En ik wist meteen dat jij het moest zijn’, schrijft ze. ‘Ik ben er kapot van en ik kan niet accepteren dat deze dag is gekomen. Mijn hart doet de hele dag pijn en alles wat we samen hebben meegemaakt is door mijn hoofd gegaan.’ Ze blikt terug op het afgelopen jaar toen Sarah de diagnose borstkanker kreeg. ‘Het is een moeilijk jaar geweest, maar ook deze nieuwe herinneringen vinden hun weg naar mijn hart. Een deel van mij of ons is er niet meer en het is ondenkbaar en pijnlijk en volkomen wreed.’ Ze besluit: ‘Elektrisch meisje, je hebt ons gemaakt. Je hebt alles gegeven en geeft me nog steeds een glimlach.’



Sarah maakte tot 2013 deel uit van Girls Aloud, daarna gingen de zangeressen elk hun eigen pad. De zangeres was daarna nog te zien in films als The Jump en Coronation Street en musicals als Ghost. Ze is 39 jaar geworden.