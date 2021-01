Glee-acteurs herdenken Naya Rivera op haar verjaardag: ‘Mis je onbeschrijfelijk erg'

'Queen wil verjaardag in juni met Harry en Meghan erbij vieren'

10 januari Koningin Elizabeth zou volgens The Sunday Times plannen hebben om de hele Britse koninklijke familie voor het eerst sinds het vertrek van Harry en Meghan vorig jaar maart weer bij elkaar te krijgen. Dat moet dan gebeuren tijdens Trooping the Colour in juni, de viering van de 95ste verjaardag van de Queen.