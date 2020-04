‘Glee-actrice Lea Michele zwanger van eerste kindje’

In april 2018 kondigde Michele hun verloving aan via sociale media, ze waren sinds de zomer van 2017 bij elkaar. In maart 2019 trouwde Lea met haar Zandy tijdens een intiem huwelijk in Californië.



Als het aan de actrice ligt, volgen er nog veel meer baby's. ,,Ik hoop dat ik er tien krijg, als dat fysiek mogelijk is. Het lijkt me fantastisch om moeder te worden”, vertelde ze vorig jaar in een interview met Men's Health.