Glennis bedolven onder positieve reacties: 'nieuwe legende geboren'

Glennis Grace zelf voelt zich overdonderd door alle support en het feit dat ze na haar optreden enige tijd 'viraal' ging op sociale media. ,,Wow! Deze AGT liveshow raakte me tot diep in mijn ziel! Bedankt allemaal voor de liefde en steun", schrijft Glennis op het sociale medium. De reacties op haar tweet zijn al net zo lovend als het lyrische juryoordeel. Een greep uit de reacties vol superlatieven: 'Een nieuwe legende is geboren', 'subliem', 'Je deed het fantastisch, mijn stem heb je!', 'Ik heb je zien shinen en ben op vakantie in Amerika, dus ik kon op je stemmen', 'Dit was een fenomenaal optreden, je bent mijn favoriet. Ik volg je al jaren en hoop dat je wint', en 'Je verdient het. Jammer dat je doorbraak in de Verenigde Staten zo lang heeft geduurd, maar beter laat dan nooit'. Een enkeling stelt een paar onzuivere noten te hebben gehoord en ook wordt kritiek geuit op haar outfit. ,,Volgende keer een ander jasje aan.''



Of de vocaliste, die optrad tijdens de tweede kwartfinale, door mag naar de halve finale moet nog blijken. Na de uitzending van de door 18 miljoen Amerikanen gevolgde tv-show, kan er door het publiek in principe alleen vanuit de Verenigde Staten op haar worden gestemd via de website van omroep NBC, sms, telefoontjes en de AGT-app. Er is echter toch een simpele en legale manier om het zogenoemde 'geoblock' te omzeilen. De uitslag van de kwartfinale wordt morgenochtend rond 01.00 uur (Nederlandse tijd) bekendgemaakt.