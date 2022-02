Glennis Grace aangehouden na gevecht in supermarkt

Advocaat Kerem Canatan, die de zangeres bijstaat, vertelt dat de zoon van Glennis Grace zaterdagavond gewond thuiskwam. ,,Hij had verwondingen aan zijn gezicht en handen. Zijn handen werden steeds dikker.” Volgens de zoon zou hij ‘zonder waarschuwing zijn geduwd en aangevallen door medewerkers van de Jumbo’, nadat hij een trekje had genomen van zijn elektronische sigaret. ,,Hij viel daarbij met zijn hoofd tegen een kast of stelling. Hij zou door meerdere medewerkers zijn aangepakt. Daarop is mijn cliënt (Glennis Grace, red.) naar de supermarkt gegaan om de medewerkers aan te spreken. Ze wilde weten: waarom mishandel je een 15-jarige jongen?” Volgens Canatan had Grace het gevoel dat ze ‘uitgelachen’ werd. ,,Ze zou een medewerker hebben geduwd. De verdenking dat ze een of meerdere medewerkers zou hebben geschopt of geslagen, herkent zij niet.” Gelijktijdig of aansluitend aan dit verhitte gesprek zou een groter gevecht hebben plaatsgevonden, waarbij ook vriendjes van haar zoon betrokken waren. ,,Zelf had ze geen betrokkenheid bij dit gevecht. Ze probeerde de mensen die zij kende, de vriendjes van haar zoon, daar weg te halen,” aldus Canatan.