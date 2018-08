Glennis Grace: Ik ga Amerika die eigenwijze chick laten zien

Glennis Grace gaat met een Hollandse dosis eigenzinnigheid de halve finale van America's Got Talent in. De Amsterdamse zangeres heeft de afgelopen weken in Los Angeles bedacht dat ze zich meer mag laten gelden, zo verklapte ze vanochtend na aankomst op Schiphol waar ze werd verwelkomd door wat fans en een legertje pers.

Eenmaal uit de gate rende Glennis (40) in de armen van haar zoon Anthony Shane (10) die ze een maand lang niet had gezien. ,,Ik vind het heerlijk weer terug te zijn!'', riep ze uit. ,,Ik moest mijn kind echt weer even knuffelen en ik ben Nederland echt niet vergeten. Nu kan ik weer Glenda Batta zijn, lekker mijn haar en mijn nagels doen.'' Zich richtende tot Anthony: ,,Jij wil zeker gaan winkelen?''

Glennis kreeg gisternacht (Nederlandse tijd) te horen dat ze met haar vertolking van het nummer Never Enough uit de film The Greatest Snowman genoeg stemmen van het Amerikaanse publiek kreeg om zich te plaatsen voor de halve finale van de populaire talentenjacht. 18 miljoen Amerikanen zagen hoe ze na een 'What the fuck' haar handen voor haar gezicht sloeg van opluchting en verbazing. Dat moment zal ze niet snel vergeten. ,,Het schoot door mijn hoofd dat ik niet door was. Dat kwam er allemaal uit.''

Winnen

De kritiek die Mel B vervolgens leverde op haar zwart-wit gestreepte jasje, doet haar niets. ,,Ik vond dat ze een punt had maar een halfuur voordat we live gingen werd mijn jasje nog geruild.'' Voor de volgende liveshow heeft Glennis zichzelf daarom een belofte gedaan. ,,Ik ga me er echt mee bemoeien. Ik heb nu toch iets over me heen laten lopen. Ze weten daar nog niet dat ik eigenlijk die eigenwijze chick ben.'' Lachend: ,,Ik zal het moeten opbouwen, nu snapte ik nog niet goed hoe ze me willen neerzetten. Het blijft Amerika, maar ik blijf dat meisje uit Holland. Ik ga helemaal voor die finale, nu wil ik winnen!''

Glennis verbleef de afgelopen weken in een hotel aan Hollywood Boulevard, het entertainmentmekka van Los Angeles en de locatie van het Dolby Theatre waar de opnames plaatsvinden. Ze bereidde zich in alle rust zonder prikkels van buitenaf voor. Haar vriend Lévy Simon (23) verraste haar wel met een bezoek en was op de avond van de voting een grote steun. ,,Het was heel bijzonder dat hij er was, zo lief!'' Vandaag probeert ze haar jetlag de baas te blijven, vanavond kruipt ze dicht tegen Lévy aan. ,,En Anthony mag bij ons slapen, hij vindt het eng om alleen in een kamer te liggen. Gelukkig ben ik er nu weer.''

