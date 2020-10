Glennis Grace in tranen om reacties na breuk: ‘Nooit van mijn leven verwacht’

Ze noemt de reacties in haar allereerste vlog ‘hartverwarmend’. ,,Ik ga echt door een kutperiode, maar dit soort berichten helpt mij er fucking goed doorheen’’, zegt een emotionele Glennis. ,,Al huil ik nu wel; dat is wel iets wat mij heel blij maakt vanbinnen in ieder geval.’’



Onder de video over haar breuk regende het de afgelopen week hartjesemoji’s en sterktewensen. De zangeres, die ruim 68.000 volgers heeft op Instagram, had niet verwacht dat haar statementvideo daar zoveel zou losmaken.



,,Ik dacht: het wordt misschien 5000 keer gekeken, maar het is inmiddels bijna al 60.000 keer bekeken. Dan denk ik... wauw’’, aldus Glenda, zoals ze eigenlijk heet. Ze benadrukt dat niet de cijfers haar ontroeren, maar de reacties. ,,Van mensen die het niet hadden verwacht, die ons als een powerkoppel zagen. Heel heel liefde. Ik denk dat liefde sowieso alles overwint, in welke donkere periode je ook zit.’’