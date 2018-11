Glennis Grace verrast met optreden bij kritische Lubach

VideoHoewel Arjen Lubach eerder nog een pittig filmpje maakte over Glennis Grace, het lijkt haar niet te deren. De zangeres gaf gisteravond in Zondag Met Lubach een gastoptreden. Kijkers vonden het een ‘gave’ en ‘epische’ twist.

Of de VPRO-presentator en de vocaliste nu stennis hadden met elkaar vanwege zijn eerdere filmpje of niet, kennelijk is de strijdbijl begraven. Tijdens het jaaroverzicht dat Lubach gisteren in de laatste aflevering van 2018 rapte, verscheen Glennis Grace ineens ten tonele. Het tweetal sloot af met een stevige omhelzing.

Volledig scherm Glennis en Arjen knuffelen in de laatste uitzending van ‘Zondag met Lubach’. © ZML

Lubach maakte half september een video waarin hij het ‘zielige beeld’ van Glennis Grace in America’s Got Talent aan de kaak stelt. In haar AGT-auditie en ook in de voorronden daarna werd Grace bij het Amerikaanse publiek geïntroduceerd als een hardwerkende, alleenstaande moeder die maar één droom heeft: ondanks de zorg voor haar jongen doorbreken als wereldwijd gevierde artiest.

Maar Arjen Lubach vond dat dat beeld wel wat bijgesteld kon worden. Hij verzamelde onder meer alle hoogtepunten die de carrière van de zangeres kende, zoals concerten in grote zalen, het Eurovisie Songfestival, nummer 1-hits en succesvolle optredens op televisie. Een Amerikaanse voice-over in de video doceerde met ronkende woorden over haar ‘arme’ Jordanese achtergrond, haar inmiddels imposante loopbaan en stelt hoe opvallend het eigenlijk is dat de juryleden van America’s Got Talent tijdens Glennis’ eerste auditie deden of ze nog nooit van haar hadden gehoord.