Glennis Grace weer op vrije voeten na drie dagen in cel, blijft verdachte

Glennis Grace is na drie dagen overnachten in de cel weer op vrije voeten. Dat meldt de politie Amsterdam vandaag. De zangeres en haar 15-jarige zoon werden zaterdagavond aangehouden na een gevecht in een Jumbo-supermarkt aan de Westerstraat in Amsterdam. Ze blijft nog wel een verdachte.

Volgens de politie in Amsterdam is ze samen met haar twee medeverdachten, onder wie haar zoon, heengezonden. De drie blijven nog wel verdachte, maar voor het onderzoek is het niet nodig ze langer vast te houden, meldt de politie.

De officier van justitie heeft bovendien een gedragsaanwijzing opgelegd aan Glennis, haar zoon en nog een medeverdachte. Deze gedragsaanwijzing houdt in dat ze niet in de Jumbo in de Westerstraat of in de omgeving van de Jumbo mogen komen. Ook mogen zij geen contact hebben met de Jumbomedewerkers van dat betreffende filiaal.

Er is inmiddels vastgesteld dat er in totaal zeven personen de supermarkt binnenkwamen en dat er daarna ‘fors openlijk geweld’ is gepleegd, aldus de politie. ‘Van de zeven verdachten zijn er dus drie aangehouden. Van de overige vier verdachten is de politie de identiteit aan het vaststellen. Deze personen moeten nog worden aangehouden.’

Vechtpartij

De politie liet eerder al weten dat er drie personen zijn aangehouden voor vernieling, bedreiging en mishandeling van het supermarktpersoneel, maar wil niet zeggen om wie het gaat. De advocaat van Glennis Grace bevestigde wel dat het hierbij gaat om de 43-jarige zangeres, haar 15-jarige zoon en een vriend van de familie.



De zoon van Grace kwam aan het begin van de avond rokend de supermarkt binnen en zou hardhandig de winkel zijn uitgezet. De zangeres keerde daarop later op de avond terug, met een groep bekenden, om de betrokken medewerkers aan te spreken. Daarbij ontstond een vechtpartij.



De advocaten en het management van de zangeres lieten weten: ,,Naar aanleiding van diverse vragen over de situatie van Glennis Grace en de uiteenlopende verhalen die in de media zijn verschenen, delen wij mee dat het politieonderzoek nog loopt en dat wij erop vertrouwen dat daaruit zal blijken dat Glennis geen strafbare feiten heeft gepleegd. Wij wachten dat nu eerst af alvorens nadere mededelingen te doen.”

