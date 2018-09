Glennis Grace wint America's Got Talent niet

De zangeres zag zich genoodzaakt om de dag voor de finale een video op te nemen voor haar fans over haar carrière in Nederland. Op verschillende Amerikaanse sites wordt gesproken over het feit dat Grace geen onontdekt talent is, maar al vele jaren bekend is in haar thuisland. De zangeres zei in een videoboodschap dat ze inderdaad al jaren in Nederland als zangeres werkt, maar 'er altijd van heeft gedroomd om over de hele wereld te zingen'. Grace is dankbaar dat het programma haar 'het podium heeft gegeven dat ik nodig had om mezelf te laten zien in de Verenigde Staten'.