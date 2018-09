Glennis Grace zingt vlekkeloos, maar de concurrentie in de finale is moordend

Glennis Grace zette een vlekkeloos optreden neer in de finale van America’s Got Talent, maar het is de vraag of dat genoeg is om vannacht te winnen. De concurrentie is moordend.

De Amsterdamse zong Run van Snow Patrol, in de versie van de Britse zangeres Leona Lewis. Juryvoorzitter Simon Cowell vond het optreden ‘sensationeel’ en stelde voor een musicalbewerking te maken van de film The Greatest Showman met een hoofdrol voor Glennis Grace. Ze zong een nummer uit die film in de kwartfinale. Heidi Klum noemde haar finaleact ‘foutloos’.

Maar Mel B was minder gelukkig met het lied dat Glennis Grace zong. ,,Ik wil de soul in jou horen,” zei de ex-Spicegirl. In het theater in Hollywood ging het dak er pas echt af bij het volgende optreden, van de Oostenrijkse acrobaten van Zurcaroh die kinderen huizenhoog de lucht in slingeren. Zij zijn ‘klaar voor Vegas’, vond Klum. De winnaar van America’s Got Talent krijgt een miljoen dollar en een reeks shows in Las Vegas.

Voornaamste concurrent

De voornaamste concurrent van Glennis Grace, gedoodverfd winnaar Courtney Hadwin, was een van de sterren van de avond met een uitbundig rock-and-rollnummer. ,,Het belangrijkste van een ster zijn is herinnerd worden,” zei Simon Cowell tegen haar. Daar zit de crux voor Glennis Grace: het is niet makkelijk met haar relatief ingetogen performance voldoende opgemerkt te worden tussen acts vol show en een flinke rij even getalenteerde deelnemers die allemaal als potentiële winnaars gelden. ,,Dit is de beste finale waar ik ooit ben geweest,” zei talentenjachtveteraan Simon Cowell.

Zelf heeft Glennis Grace er alle vertrouwen in dat ze de hoofdprijs kan binnenslepen. ,,Ik geloof dat ik een kans heb om te winnen,” zei ze in haar introductiefilmpje. ,,Dit is mijn moment.”